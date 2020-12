Si amplia il parco automezzi del Comune di Spello - Tuttoggi

E’ di questi giorni, infatti, l’arrivo di un trattore, un autocarro con piattaforma area e un ulteriore autocarro più gli accessori

Il parco automezzi del Comune di Spello si implementa con nuovi mezzi e i relativi accessori che permetteranno al Servizio manutenzione di compiere in autonomia numerosi interventi nel territorio comunale.

E’ di questi giorni, infatti, l’arrivo di un trattore, un autocarro con piattaforma area e un ulteriore autocarro; completano i mezzi anche i pertinenti accessori che sono una trinciatrice per il taglio erba e la manutenzione delle banchine stradali, una lama spargi neve e uno spargisale, un braccio trincia erba inclinato per le manutenzione delle scarpate stradali da applicare all’escavatore.

“Per volontà della Giunta comunale, condivisa con gli Uffici tecnici, è stato possibile l’impegno di circa 125 mila euro da destinare all’acquisto di nuovi mezzi e accessori che garantiranno interventi più tempestivi e puntuali – commenta il sindaco Moreno Landrini-. Con questi strumenti, ora siamo in grado di assicurare servizi più efficienti per l’illuminazione pubblica, per la manutenzione delle strade e degli immobili, per il taglio dell’erba lungo le strade e le scarpate, per il servizio neve e, in generale, per una serie di attenzioni dirette al territorio e ai cittadini”.