Si allaccia abusivamente alla corrente e crea blackout in centro: denunciato

Denunciato dai carabinieri un quarantenne, i tecnici dell'Enel hanno subito individuato la manomissione dell'impianto pubblico

Ha tentato di allacciare abusivamente la propria abitazione alla rete pubblica della corrente elettrica ma ha creato un blackout in tutta la zona, nel centro di Spoleto. Il furbetto però è stato ben presto scoperto e denunciato dai carabinieri della locale Compagnia, guidata dal capitano Teresa Messore.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa, come detto in una zona centrale della città. L’interruzione improvvisa della corrente elettrica pubblica ha portato ad intervenire il personale dell’Enel che ha capito subito che qualcosa non andava. Sono stati così allertati i militari dell’Arma.

In poco tempo è stato capito che c’era stata probabilmente una manomissione sugli impianti di fornitura di corrente elettrica pubblica. Facendo verifiche sul punto da cui probabilmente era partito il corto circuito, è stato possibile individuare il presunto autore della manomissione. Si tratta di un quarantenne che aveva effettuato un tentativo di allaccio abusivo del proprio contatore di energia alla linea elettrica pubblica.

Tale operazione ha causato dunque un’interruzione di energia nel quartiere che si è prolungata per circa 1 ora. Fino all’intervento risolutivo dei tecnici dell’Enel.

L’uomo, dopo essere stato identificato, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di danneggiamento, tentativo di furto di energia elettrica e interruzione di pubblico servizio.