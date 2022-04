Si accascia al suolo per un malore, assisano eroe per caso: il suo racconto

Dopo aver invitato i bimbi a non allarmarsi, ho soccorso il ragazzo che stava diventando cianotico. Ho effettuato un massaggio cardiaco e, in attesa dell’ambulanza, ho anche dato degli schiaffetti al volto del ragazzo per farlo riprendere: e per fortuna è andato tutto bene”.

Nel frattempo sono anche arrivati i soccorsi con l’ambulanza del 118 di Assisi, ma l’intervento dell’assisano è stato comunque provvidenziale; il ragazzo, secondo le informazioni disponibili, è stato dimesso dall’ospedale e sta bene.