Sharon uccisa a coltellate a Bergamo: la 33enne trovata esangue in strada - Tuttoggi.info

Tragedia a Bergamo, precisamente a Terno d’Isola, dove, nella notte appena tra il 29 e il 30 luglio, Sharon Verzeni è stata uccisa a coltellate. Secondo quanto battuto dall’agenzia Ansa, la donna era originaria di Bottanuco, Bergamo. Sharon sarebbe stata soccorsa da alcuni passanti che l’hanno trovata in strada esangue e con ferite da taglio alla schiena e al torace. Un equipaggio del 118 ha trasferito la vittima all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso, ma per Sharon non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Sharon Verzeni e dare un volto all’assassino che l’ha colpita mortalmente.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, è stata la stessa vittima a chiamare il 112 subito dopo essere stata aggredita con un coltello. Nonostante il personale medico abbia fatto di tutto per tenerla in vita, la ferite riportate e la grande quantità di sangue perso non hanno lasciato scampo a Sharon, che è deceduta nella mattina di oggi, martedì 30 luglio.

Al momento le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, procedono nel massimo riserbo e in ogni direzione. Il compagno della vittima, al momento dell’aggressione, sembra si trovasse a casa, ma saranno gli inquirenti a dare un quadro più preciso sulle circostanze che hanno spinto Sharon ad uscire a quell’ora di notte, anche se sembra non fosse insolito per la donna passeggiare, anche a tarda sera, per le strade del quartiere.

