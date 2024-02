Sgombrati due alloggi inagibili con tanti pregiudicati, dentro anche minori

Gli interventi della polizia locale, con Asl e vigili del fuoco, a San Sisto e Madonna Alta

Sgombrati dalla polizia locale di Perugia due immobili, a San Sisto e Madonna Alta (via Toti) dichiarati inagibili. In uno in particolare vivevano tante persone, di nazionalità romena, tutte gravate da numerosi precedenti per reati di rapina, furto, truffa, ricettazione, taluni colpiti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. All’interno c’erano anche minori, per la cui gestione ci si è avvalsi della collaborazione dei servizi sociali territoriali.

Gli edifici erano anche gravati da provvedimenti di esecuzione immobiliare per pignoramento, con gli occupanti che però si rifiutavano gli liberarli.

In via Toti dalla scorsa estate sono stati eseguiti più interventi di polizia giudiziari, dopo le continue segnalazioni di esercenti e residenti della zona.



Sopralluoghi congiunti con personale dell’Asl hanno consentito di accertare una situazione di sovraffollamento tale da pregiudicare la salute e la sicurezza degli occupanti già compromessa dalle precarie condizioni igienico sanitarie in cui versava l’abitazione: ai rilievi ha fatto seguito l’adozione di provvedimento contingibile e urgente di inagibilità emesso dai preposti uffici comunali. Si è resa inoltre necessaria la presenza dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di bombole di gas e per le verifiche su allacci delle utenze elettriche.



Le verifiche dello stato di attuazione della liberazione delle abitazioni, condotte in modo tale da consentire agli interessati la possibilità di reperire altra idonea sistemazione, si sono concluse con la restituzione dei beni agli aventi diritto.

