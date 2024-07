Sfonda la porta di una casa: ragazza ferita da schegge di vetro - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Montegabbione, in collaborazione con militari della stazione di Fabro, hanno tratto in arresto un 41enne domiciliato nel perugino per violazione di domicilio, minaccia e lesione personale. Nella serata di lunedì 29 luglio, l’uomo si è presentato presso l’abitazione di un 65enne straniero chiedendo del figlio, che non era presente; non fidandosi di quanto gli era stato detto, l’uomo ha sfondato a pugni e calci il portone, entrando in casa e minacciando i componenti del nucleo familiare al momento presenti. Nella circostanza la figlia 29enne del padrone di casa ha riportato lievi lesioni a causa di alcune schegge di vetro della porta d’ingresso che la investivano. L’immediato allarme al NUE 112 ed il tempestivo arrivo dei Carabinieri hanno permesso di bloccare il 41enne nei pressi del luogo dell’aggressione e di trarlo in arresto; dopo una notte in camera di sicurezza, nel corso dell’udienza di convalida svoltasi ieri mattina, 20 luglio, il Giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Montegabbione e di avvicinamento alle parti offese.