Sfonda con l’auto il parapetto a Porta Pesa e precipita in via Enrico dal Pozzo. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze a seguito del singolare incidente che si è verificato domenica mattina a ridosso del centro storico di Perugia.

Un automobilista, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada nei pressi della rotatoria di Porta Pesa, sfondando il parapetto metallico. L’auto è precipitata in via Enrico dal Pozzo, dove fortunatamente non stava transitando nessuno a piedi o con un mezzo.

L’automobilista è riuscito a lasciare l’auto con l’aiuto di un passante, prima dell’arrivo dei soccorritori. E’ stato poi affidato alle cure del personale medico del 118.

Sul luogo dell’evento intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per determinare le dinamiche esatte dell’accaduto.

Via Enrico dal Pozzo è rimasta temporaneamente bloccata, fino alla rimozione dell’auto precipitata dalla strada sovrastante.