Sfiora auto in corsa e resta incastrato nelle rete, capriolo salvato dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Momenti di paura e apprensione questa mattina (27 aprile), intorno alle 8, nei pressi dell’antistadio di Città di Castello, dove un giovane capriolo è rimasto intrappolato nella rete di recinzione.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato l’animale in difficoltà il quale, solo pochi secondi prima, aveva pericolosamente attraversato il trafficato viale Europa (provenendo dal ciclodromo), sfiorando la tragica collisione con le auto. Un testimone se lo sarebbe visto passare ad un metro dal cofano.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del Fuoco tifernati che, con delicatezza e competenza, sono riusciti a liberare il capriolo senza provocargli ulteriori traumi. Una volta recuperato, l’animale è stato affidato alle cure del personale del centro di recupero animali selvatici “La Nostra Arca” di Città di Castello, dove riceverà l’assistenza veterinaria necessaria prima di essere eventualmente reintrodotto nel suo habitat naturale.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri forestali, che hanno collaborato con i soccorritori e si sono occupati delle verifiche di rito. Un lieto fine, dunque, per il piccolo ungulato ma sicuramente anche tanta paura – l’impatto con l’animale è stato evitato per una questione di secondi – per episodi che ormai sembrano accadere non solo nelle strade di campagna.