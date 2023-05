Settore siderurgico ternano: M5S "La situazione degli impianti non ci lascia tranquilli" - Tuttoggi.info

"Con un'interrogazione abbiamo manifestato tutta la nostra preoccupazione per i lavoratori della TCT e per le possibili implicazioni anche per AST".

“La situazione aziendale degli impianti afferenti al settore siderurgico di Terni non ci lascia tranquilli: con un’interrogazione abbiamo manifestato tutta la nostra preoccupazione per i lavoratori della TCT e per le possibili implicazioni anche per AST“.

A dichiararlo, in una nota, la deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli e il consigliere della Regione Umbria Thomas De Luca.

“Se siamo arrivati a questo punto – proseguono – è anche a causa dell’assordante silenzio e dell’ingiustificabile inerzia dell’Amministrazione locale e di quella regionale, che finora si sono disinteressate del problema. Portare questa grave situazione sul tavolo del Governo era doveroso e lo abbiamo fatto, ma adesso continueremo a seguire con massima attenzione l’evoluzione di questa vicenda, pronti a intervenire con ulteriori atti in Parlamento e in Regione”.

“Deve essere chiaro che salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la continuità aziendale rappresenta una condizione indispensabile per la città di Terni e per l’economia dell’Umbria”.

