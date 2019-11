Ad Assisi la Settimana Ecologica, nel 40° anniversario della proclamazione di San Francesco Patrono dell’ecologia

In occasione del quarantesimo anniversario della proclamazione di San Francesco patrono dell’ecologia il Comune di Assisi, in collaborazione con diverse associazioni, ha organizzato una settimana di iniziative ed eventi.

Il programma è fitto di appuntamenti. Si parte giovedì 21 (fino al 29 novembre) con la messa a dimora di alberi donati dall’amministrazione comunale in tutte le scuole del territorio e con laboratori didattici tenuti dalle associazioni Birba, Gaia, Lipu, Legambiente. Sempre giovedì inizia il corso “Insegnare i diritti umani” in collaborazione con la Sioi e l’Ufficio delle Nazioni Unite e si inaugura la mostra, nella Galleria Le Logge, “International contemporany art exhbition 2019 a cura di Marina Merli. Nel pomeriggio di giovedì, con inizio alle 17, si svolge nella Sala della Conciliazione un incontro sul tema “Emergenza climatica: insieme per una ecologia umana integrale e per la cura della nostra Casa Comune”. Martedì 26, nella Sala del Consiglio, si presenta il corso base per guardie ambientali volontarie custodi del creato a cura della Fondazione Sorella Natura.

Per tutta la settimana dedicata all’ecologia il Fai nell’ambito delle attività didattiche che avranno luogo presso il bosco di San Francesco affronterà il tema dell’emergenza climatica e quello delle buone pratiche che a tutti i livelli possono essere messe in atto per contribuire alla salvaguardia del nostro territorio.

Da segnalare infine venerdì 29, giorno della proclamazione, il programma prevede una serie di iniziative, la mattina alle 9 nel santuario di San Damiano una preghiera itinerante “Laudato si’ mi’ Signore” a cura di Antonio Caschetto e Ofm. Dalle 10 un corteo in bici fino a Piazza del Comune e un’ora dopo nella Sala della Conciliazione un incontro dal titolo “Francesco patrono dei cultori dell’ecologia. La nostra relazione con gli ecosistemi: tutto è connesso” alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Alle 12, a chiusura della settimana dell’ecologia, saranno liberati due rapaci a cura dell’associazione Lipu.

