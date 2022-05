Settimana Croce rossa, esposta la bandiera sul Comune di Montefalco

Per l’occasione viene presentato il comitato locale composto da tanti volontari. E' rimasta appesa fino all’8 maggio giorno di nascita del fondatore Henry Dunant

Il Comune di Montefalco aderisce alle iniziative della Settimana mondiale del movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. Per questo ha esposto fino a domenica 8 maggio la bandiera dell’organizzazione sul palazzo comunale.

La Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, quest’anno si trasforma nella Settimana della Croce rossa che va dall’1 all’8 maggio, con eventi di celebrazione in tutto il Paese per il riconoscimento dell’enorme sforzo dei volontari, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina, senza mai trascurare la funzione primaria dell’associazione nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, dell’educazione, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.