Sesso con una minore, anziano nei guai | Prostitute, multe a 5 clienti

Un uomo di 73 anni fermato dalla polizia locale nei pressi della stazione Fontivegge con la giovanissima | Clienti da Todi, Foligno, Collazzone e Marsciano

Sesso con una minore, anziano nei guai. Un uomo di 73 anni è stato fermato dalla polizia locale nei pressi della stazione Fontivegge dopo aver fatto salire in auto una giovanissima di nazionalità, poi risultata minorenne, con la quale voleva appartarsi per fare sesso. La ragazzina era già stata segnalata all’autorità giudiziaria femminile.

Per l’uomo è quindi scattata la denuncia da parte degli agenti della polizia locale per il reato di prostituzione minorile.

Sulla minore in questione e su altre sue connazionali sempre minorenni, è in corso di svolgimento un’attività d’indagine in supporto ai servizi sociali locali incaricati dal Tribunale per i minorenni a relazionare circa le loro condizioni di vita socio-familiari.

Multe ai clienti delle prostitute

La polizia locale, nelle prime due settimane di settembre, ha redatto 5 verbali per la violazione dell’ordinanza di contrasto al fenomeno della prostituzione su strada a Fontivegge. Le contestazioni riguardano per lo più over settantenni provenienti da comuni limitrofi a quello perugino: Todi, Collazzone, Foligno, Marsciano.