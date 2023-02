“Servono 10mila euro per evitare il carcere a vostro figlio”: anziana truffata

La 76enne, in preda al panico, ha consegnato 4mila euro a quell'uomo che si spacciava per un appartenente alle forze dell'ordine

“Servono 10mila euro per evitare il carcere a vostro figlio”. La donna, 76enne, aveva ricevuto la telefonata da un uomo che, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, l’aveva informata che il proprio figlio aveva investito una persona, che si trovava nei guai e che avrebbe dovuto versare appunto una somma di 10mila euro per impedirne l’arresto.

La donna, in preda al panico, dopo aver rappresentato allo sconosciuto di avere a disposizione solo 4mila euro in contanti, era stata invitata dall’uomo ad attendere l’arrivo di un suo “collega” che sarebbe passato a ritirare il denaro necessario per evitare l’arresto del figlio.