Servizio idrico integrato, riapre sportello di Amelia - Tuttoggi

Lunedì 22 febbraio riaprirà al pubblico lo sportello del Sii (Servizio idrico integrato) di Amelia, in linea con il passaggio della città da zona rossa ad arancione.

Lo sportello del Servizio idrico integrato aveva chiuso lo scorso 8 febbraio, in ottemperanza all’ordinanza emessa dalla Regione Umbria, a seguito della trasformazione in zona rossa del Comune per il preoccupante e progressivo aggravamento della situazione epidemiologica.

Ora, contestualmente al ritorno di Amelia in zona arancione, il servizio tornerà attivo, sempre su appuntamento. Gli utenti che ne avranno necessità, potranno comunque continuare a richiedere tutti i servizi e le informazioni attraverso i contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile e usufruendo del nuovo servizio digitale “Lo sportello a casa tua”.