Servizio civile, il Comune di Spoleto cerca volontari per le aree educazione e cultura - Tuttoggi

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL: 1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. 2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile nella homepage della piattaforma stessa.

Per richiedere supporto nella compilazione delle domande si può fissare un appuntamento al Centro Servizi Informagiovani/Digipass (via Busetti, 28) chiamando il numero 0743 218152 o scrivendo all’indirizzo digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it. Per maggiori informazioni di carattere generale si può chiamare l’Ufficio ANCI Servizio Civile dei Comuni, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai numeri 02.72629644 – 662 – 646 – 633 o scrivere all’indirizzo info@gestioneserviziocivile.it. In alternativa si può contattare la dott.ssa Chiara Valecchi (Dipartimento n. 5 per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona) al numero 0743 218736 o all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it.