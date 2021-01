Servizio civile, a Cascia 10 posti per il progetto "La valle incantata" - Tuttoggi

Il Comune invita i giovani interessati a presentare domanda secondo le modalità ed entro la data di scadenza previste dal bando

Il comune di Cascia rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato un bando di selezione di volontari da impiegare, per un periodo continuato di dodici mesi, in progetti di Servizio Civile Universale.

A tale scopo il municipio invita i giovani interessati a presentare domanda secondo le modalità ed entro la data di scadenza previste dal bando.

I requisiti per partecipare

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo la non appartenenza o il non favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestano servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001;

Presentazione della domanda

La domanda dovrà pervenire entro il termine del 8 febbraio 2021, ore 14:00 e dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

Per poter accedere ai servizi di compilazione della domanda su piattaforma DOL occorre:

Per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero il possesso di credenziali SPID con Livello di Sicurezza 2; Per i cittadini di paesi appartenenti a paesi dell’Unione Europea e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia il possesso di apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo la procedura disponile nella Home Page della Piattaforma stessa.

Per informazioni, per prendere visione del bando e dei progetti nonché per istruzioni per la compilazione della domanda visitare i siti internet:

o contattare il Comune di Cascia al n. 0743.751313 o a mezzo email: serviziocivilecascia@gmail.com