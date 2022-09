Servizio Civile, 16 posti disponibili all’Ospedale di Perugia

La scadenza per le domande è fissata al 30 settembre 2022. i progetti e come partecipare

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Ente accreditato del Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, promuove la partecipazione dei giovani volontari ai progetti dedicati al digitale per la sostenibilità, l’umanizzazione e l’accoglienza. Sono 16 i posti a disposizione per gli aspiranti giovani volontari che intendono diventare operatori del Servizio Civile 2022 presso l’Ospedale di Perugia. La scadenza della domanda è fissata al 30 settembre 2022.

I progetti approvati ai quali è possibile partecipare sono: #EASY DIG (8 posti a disposizione), “facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi al cittadino”. L’obiettivo del progetto è rendere più semplice la comunicazione ad utenti e familiari e snella la fruizione dei percorsi. Tra le attività da svolgere è previsto l’accompagnamento degli utenti all’utilizzo dei servizi digitali.