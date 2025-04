Serie C: i verdetti, gli abbinamenti playoff e playout e la classifica marcatori

Con l’Entella già in festa per la B riconquistata e le porte dei playoff gà chiuse, l’ultima giornata del Giro B della Serie C ha riservato emozioni per le formazioni in cerca del miglior piazzamento per la difficile scalata verso la promozione e per evitare l’ultimo posto.

In Serie D retrocede il Legnago Salus, a cui non basta la vittoria sul terreno dell’Ascoli: il Sestri Levante difende infatti i playout vincendo a Carpi.

I playoff

Questi gli abbinamenti dei playoff:

Primo turno

Arezzo – Gubbio

Pineto – Pianese

Vis Pesaro – Pontedera

Pescara, quarto, ammesso al secondo turno.

Ternana, Torres e Rimini (in qualità di vincitrice della Coppa Italia di Serie C) alla fase nazionale.

Playout

Questi gli abbinamenti dei playout (gare 10 e17 maggio):

Milan Futuro – Spal

Lucchese – Sestri Levante

Classifica marcatori

Il fantasista della Ternana Cicerelli conquista la classifica marcatori del Girone B della Serie C.

19 reti: Cicerelli (Ternana)

18 reti: Mignani (Pianese) e Pattarello (Arezzo)

15 reti: Bruzzaniti (Pineto)

14 reti: Fischnaller (Torres)

13 reti: Montevago (Perugia)