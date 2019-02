Serie B, Perugia cinico al “Cabassi” | Un guizzo di Melchiorri beffa il Carpi al 92′

share

Sbadigli e poche emozioni, al “Cabassi” di Carpi, nella 24^giornata di serie B ma, nonostante questo, il Perugia riesce a strappare la vittoria sul filo di lana tirando in porta una sola volta. Dopo un primo tempo praticamente privo di occasioni, nella ripresa va in scena l’assedio dei padroni di casa, che colpiscono una traversa con Poli, al 62′, e un minuto dopo sfiorano ancora il gol con Rolando, che fa la barba al palo. Il Perugia è letteralmente schiacciato dalla spinta offensiva emiliana, che comunque non porta al gol. Al 92′ il colpo di scena: Verre sorprende la difesa del Carpi con un assist illuminante per Melchiorri, l’attaccante riceve e con un morbido pallonetto beffa il portiere Piscitelli. E’ il clamoroso gol-vittoria del Grifo, che conquista tre punti pesantissimi.

share

Stampa