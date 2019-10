Serie B, il “solito” Iemmello va volare il Perugia | Pisa battuto 1-0

share

Dopo il brusco stop di Empoli il Perugia torna alla vittoria tra le mura del “fortino” Curi, nell’anticipo serale della 7^ giornata di serie B. A castigare il Pisa ci pensa il “solito” guizzo di Iemmello, ora capocannoniere del torneo con ben 7 gol in 7 match.

Sono i toscani ad andare subito vicino al gol al 9′, con il tiro di Masucci fuori di un nulla. Al 23′ i toscani sono ancora pericolosi con la botta dalla distanza di Gucher respinta da Vicario, che si supera anche sul secondo tentativo di Marconi. Solo alla mezz’ora il Perugia abbassa il baricentro e al 34′, alla prima vera occasione, va in gol con il colpo di testa del “solito” Iemmello (assist perfetto di Di Chiara). Dopo la rete del vantaggio il numero 9 biancorosso si esalta e ci riprova subito (al 35′) con un diagonale che finisce fuori di un soffio, e al 42′, colpendo il palo con un tiro a giro.

Nel secondo tempo occasione clamorosa per il Pisa, al 58′, con Verna che regala un cioccolatino a Marconi ma l’attaccante, a tu per tu con Vicario, spara alle stelle. Toscani ancora all’attacco al 65′ con il cross di Belli per Marconi sul secondo palo, Vicario è bravo a mettere fuori tempo l’attaccante neroblu. Al 72′ tocca al Perugia divorarsi il gol del raddoppio: pescato dal lungo rinvio di Vicario, sul filo del fuorigioco, Di Chiara si ritrova solo davanti al portiere ma ciabatta la conclusione appoggiando la palla tra le mani di Gori. E’ l’ultima emozione della gara. Il Perugia, con questi 3 punti, balza (momentaneamente) in testa alla classifica a pari punti con l’Empoli.

share

Stampa