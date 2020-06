Serie B, il nuovo calendario: il cammino dei Grifoni

Campionato di Serie B, ufficializzato il nuovo calendario post Covid. Con gli orari ed eventuali anticipi e posticipi ancora da definire, il calendario riprenderà nel weekend del 21 giugno, dalla 29esima giornata.

Saranno tre i turni infrasettimanali: il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. L’ultima giornata di campionato si svolgerà l’1 agosto, mentre l’inizio dei playoff è stato fissato per il 4 di agosto, con finale di ritorno il 20.

I playout per evitare la C si svolgeranno il 7 e il 14 agosto.

Via libera alle 5 sostituzioni

Come per la Serie A, anche l’Assemblea di Lega B ha dato il via libera alle 5 sostituzioni, da distribuire però massimo in tre momenti della gara. Questo in ragione del caldo, visto che si giocherà in estate.

Perugia, la prima ad Ascoli

Il Perugia di Serse Cosmi riprenderà la sua rincorsa ai playoff per la Serie A andando a far visita all’Ascoli, che tre giorni prima recupererà la partita contro la Cremonese.

Il cammino dei Grifoni

I Grifoni disputeranno 4 partite in casa e 6 in trasferta nella stagione regolare.

Dopo Ascoli, la prima in casa sarà nel weekend del 28 giugno, quando al Curi arriverà il Crotone.

Quindi turno infrasettimanale a Cittadella e nuova partita in casa, dove arriverà il Pordenone.

Poi due trasferte in una settimana, a Pescara e a Cosenza.

Nel fine settimana del 19 luglio i Grifoni torneranno al Curi contro la Cremonese. Poi la trasferta contro l’Entella.

Turno infrasettimanale con il Trapani e ultima giornata della Serie B nel fine settimana del primo agosto, a Venezia. Sperando che questo non sia l’epilogo del campionato del Perugia.