Serie B, colpaccio Perugia ad Ascoli | Al “Del Duca” finisce 3-0

share

Una bella prova di carattere quella esibita oggi dal Perugia allo stadio “Del Duca” di Ascoli, nella 21^ giornata di serie B. I Grifoni, dopo aver subito molto nei primi 45′, decidono di scendere in campo solo nel secondo tempo, mettendo a segno un uno-due micidiale in appena 5′ minuti, con il 7° gol stagionale di Verre e la prima rete dell’anno di Han, tornato al gol dopo 434 giorni (Perugia-Carpi del 18 novembre 2017).

Pochissime, come detto, le emozioni nel primo tempo, con più cartellini gialli (4) che occasioni. Al 2′ Ninkovic sfiora il vantaggio con un tiro-cross che sfiora il palo mentre al 33′ arriva un lampo di Ciciretti, il cui sinistro dal limite esce di pochissimo sopra la traversa. Al 42′ arriva invece il primo vero tiro nello specchio, sempre di marca bianconera, con Gabriel che risponde bene alla conclusione ravvicinata di Frattesi. Perugia non pervenuto.

La ripresa si apre in tutt’altro modo per i Grifoni, che al 50′ conquistano un calcio di rigore per fallo netto di Laverone su Dragomir. Sul dischetto va Verre che spiazza Bacci e sigla il vantaggio (e il suo 7° gol in stagione). Cinque minuti dopo (56′) arriva il raddoppio con Han (entrato a inizio ripresa al posto di Vido), bravissimo a sfruttare un rimpallo sfortunato di Addae in area e fulminare il portiere. I padroni di casa si riversano in avanti per accorciare le distanze e, al 72′, un tiro di Lavarone sfiora il palo. La spinta dell’Ascoli è comunque sterile e al 95′ arriva addirittura il gol dell’ex Falzerano con un pallonetto dolce su Bacci. Il triplice fischio sancisce la prima vittoria del 2019 per i biancorossi, dopo le ultime due sconfitte consecutive.

Tabellino

Ascoli: Bacci, Cavion, Laverone, Brosco, Valentini, Addae (64′ Rosseti), Frattesi, Casarini, Ninkovic, Ciciretti (65′ D’Elia), Beretta (80′ Ganz). All. Vivarini

Perugia: Gabriel, El Yamiq, Gyomber, Cremonesi, Felicioli, Dragomir, Bianco, Kingsley (87′ Falzerano), Verre (63′ Mazzocchi), Vido (46′ s.t. Han), Sadiq. All.Nesta

Reti: 51′ Verre (P) su rig., 56′ Han (P), 95′ Falzerano (P)

Arbitro: Valerio Marini

share

Stampa