Sergio Mattarella tornerà a Norcia il 25 febbraio - Tuttoggi

Tra le prime uscite del presidente della Repubblica fresco di rielezione, le strutture prefabbricate e alcuni cantieri simbolo per la città

Sarà in Umbria una delle prime uscite del presidente Sergio Mattarella fresco di rielezione per un secondo mandato.

Sul sito del Quirinale si legge infatti che la mattina di venerdì 25 febbraio il presidente della Repubblica sarà a Norcia per rinnovare il sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e per riaffermare come l’obiettivo della ricostruzione sia condiviso da tutte le istituzioni. È la terza volta che il Capo dello Stato si reca a Norcia, ma molte sono state le visite nei comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, devastati dal sisma. Il Presidente Mattarella visiterà a Norcia le strutture prefabbricate e alcuni cantieri simbolo per la città, tra questi il Palazzo municipale e la Basilica di san Benedetto.

“Tornerà come prima, sarà lunga, ma ci vorrà tempo“, aveva detto nel 2016 il capo dello Stato, promettendo al primo cittadino Nicola Alemanno che “Faremo tutto quello che uno Stato può fare. Partendo dalla Basilica di S.Benedetto ricostruiremo Norcia più bella e più sicura“.

Oltre a visitare Norcia per tre volte, il presidente della Repubblica aveva premiato Rosella Tonti, dirigente degli istituti scolastici di Norcia e Cascia, per essersi distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità. Tonti nel 2018 è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e premiata da Sergio Mattarella “per la professionalità e l’umanità con cui si è spesa per garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica e la coesione della comunità locale a seguito del sisma del 2016“.