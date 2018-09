Sergio Endrigo, niente tributo a Terni per mancanza di fondi | Intitolata una via all’artista

Dopo 7 anni, quest’anno non ci sarà il tributo cittadino dedicato a Sergio Endrigo, le difficoltà organizzative, i mancati sostegni istituzionali e di sponsorship hanno costretto a procastinare l’edizione numero sette. L’associazione Terni Città Futura conferma che, a causa dello status di dissesto del Comune, quest’anno non ci sono i fondi per il tradizionale tributo che era diventato un evento molto atteso. Il rinvio dell’edizione numero 7 dell’evento, porterà a una speciale celebrazione in occasione del festa del Santo Patrono, San Valentino, il 14 febbraio 2019. Il ricordo di Endrigo sarà comunque onorato con l’intitolazione di una via cittadina in zona Gabelletta.

“Non nascondiamo la delusione di non poter regalare puntualmente al pubblico una nuova edizione, un festival che avevamo progettato ancor migliore e significativo per spettacoli musicali, incontri e approfondimenti culturali – si legge in una nota dell’associazione – Ci consola il fatto che l’impegno organizzativo da quest’anno passa di mano dall’“Associazione Terni Città Futura” ideatrice e fin qui organizzatrice, ad un nuovo gruppo ancora più ampio e ricco di competenze specifiche e professionali ormai fondamentali e necessarie per un evento di tale portata.

Una evoluzione organizzativa che porterà gli “Amici del Tributo Endrigo” a realizzare una edizione speciale in occasione delle celebrazioni legate al nostro santo patrono San Valentino per il 2019.

Il grande repertorio di Endrigo infatti è composto sopratutto da canzoni d’amore e questo ben si inserisce nel futuro cartellone delle iniziative di Terni città di San Valentino – città dell’Amore.

Intendiamo comunque anche quest’anno in occasione dell’anniversario della scomparsa continuare in qualche modo ad onorare l’artista e il suo legame di amore con Terni, sposato con una ternana e sepolto nel nostro cimitero civico; lo faremo con l’apposizione della cartellonistica stradale indicativa che completerà cosi il riconoscimento che il Comune di Terni ha dato alla memoria del cantautore dedicandogli una nuova via della città (da Via del Centenario il primo tratto della strada del nuovo raccordo Gabelletta-Maratta) formalizzando così affettuosamente in maniera perenne il legame dell’artista con la città e con gli eventi a lui qui organizzati.

La cartellonistica viaria è stata fornita direttamente dagli “Amici del Tributo Endrigo” attraverso un “patto di collaborazione” con l’attuale amministrazione e il relativo ufficio toponomastica e verrà scoperta il prossimo Giovedi 13 Settembre alle ore 12.30 in una originale cerimonia di intitolazione che prevede la presenza delle autorità cittadine e a cui invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare”.

