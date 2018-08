Sere d’Estate 2018, tutta la magia del Salento con la pizzica de “I Kumpagnissi”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Chiusura col botto, a Campello sul Clitunno, della rassegna Sere d’Estate 2018, una manifestazione ideata dall’amministrazione comunale che, al pari delle passate edizioni, si distingue dalle tante programmazioni estive per la tipologia e il livello degli artisti coinvolti. A salutare i campellini, ma anche i numerosi spettatori occasionali saranno, Lunedì 13 e Martedì 14 Agosto, due band molto rappresentative delle rispettive aree di appartenenza.

Si parte con “I Kumpagnissi” (in Griko, antico dialetto della Grecia salentina, “amici – compagni”) e con il folklore salentino. Il repertorio è quello tipico della tradizione popolare: pizzica, taranta, brani legati alle storie e alle leggende locali trasmessi oralmente dagli anziani del territorio e reinterpretati dalle giovani generazioni, che hanno saputo valorizzare un patrimonio culturale e dare lustro ad una intera regione.

Dal folk del Salento a quello di “casa nostra” con “Sonidumbra”, musiche, storie, canti del mondo popolare umbro in un originale viaggio sonoro, vivace e coinvolgente. Storie raccolte dagli ultimi depositari della cultura orale regionale, balli della festa contadina, canti contro la guerra, stornelli, in una riproposta moderna che mantiene lo spirito, le vocalità e le prassi esecutive tradizionali. Uno straordinario mix di voci, suoni, memorie e sapori antichi.

Due concerti tanto “diversi” nella tipologia e nell’interpretazione, quanto simili per la passione e l’amore per il territorio e le sue tradizioni in attesa della prossima edizione.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa