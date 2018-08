Sere d’Estate 2018, oggi musica irlandese con Donegal Woods

Grande attesa a Campello sul Clitunno per l’esibizione odierna della band di musica irlandese Donegal Woods, questa sera alle 21.30 in Piazza Garibaldi. Donegal Woods nasce da un’idea di Massimo Mucci (sassofonista, musicoterapeuta, docente di Conservatorio) e dalla sua passione per la musica irlandese.

Dopo una lunga serie di esperienze musicali, che lo portano dalla Classica al Tango Argentino, passando per lo Swing Jumpin’Jive americano, con il contributo di Claudio Canzano (batterista/percussionista), Francesco Ciancetta (chitarrista/docente) e Elena Machkova (violinista/docente), si dedica allo studio del folk irlandese lasciandosi tentare anche da qualche contaminazione etnica. Il risultato è una band affiatatissima … un turbine di sonorità Irish, Celtiche ed Etniche particolarmente suggestivo e coinvolgente.

