In mare per ore di notte, folignate salvato da uno storico bagnino - Tuttoggi.info

Si trova ricoverato all’ospedale di Fano il 32enne, originario di Foligno, salvato all’alba dalle acque del Mar Adriatico a circa 200 metri dalla spiaggia di Marotta, nelle Marche.

Il salvataggio è stato completato dalla Capitaneria di porto e dai vigili del fuoco, dopo l’allarme lanciato da un gruppo di giovani, che rientravano nei loro alloggi dopo una serata in discoteca.

Il salvataggio è avvenuto alle 6 di domenica. Il primo a raggiungere il 32enne folignate è stato Riccardo Donati, storico bagnino di un noto stabilimento di Marotta. Come ha raccontato alla Tgr, quando ha sentito le grida di aiuto non ha esitato a mettersi in mare con il suo pattino. Nel frattempo, appunto, sono stati allertati i soccorritori che hanno recuperato il recupero dell’uomo, che si trovava in uno stato di semi-incoscienza.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato in acqua diverse ore. Sono in corso verifiche per accertare come si sia trovato in difficoltà, al punto da rischiare la vita.