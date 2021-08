"Serata Astronomica" a Valsorda, ultimo giorno per le iscrizioni - Tuttoggi

Venerdì 13 agosto torna la terza edizione con osservazione delle stelle cadenti e dei pianeti Giove e Saturno, iscrizioni a numero chiuso entro l'11 agosto

Venerdì 13 agosto, alle ore 21,30, l’associazione Educare alla Vita Buona, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, l’Associazione Astronomica Umbra e il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia – nell’ambito del progetto RETE! sostenuto dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ – organizza una Serata Astronomica con osservazione delle stelle cadenti e dei pianeti Giove e Saturno.

L’evento si terrà a Valsorda ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie. La serata astronomica torna a due anni di distanza dalle precedenti quando, a San Guido e nel campo da basket dell’Oratorio Don Bosco, ottennero un grande successo sotto il profilo delle presenze.

Anche questa volta la partecipazione sarà libera, ma a numero chiuso. E’ pertanto necessario iscriversi entro oggi (mercoledì 11 agosto), inviando un messaggio e-mail a: progettorete@educareallavitabuona.it specificando nomi ed età dei partecipanti. Saranno inviate per email la conferma e le istruzioni per partecipare (location esatta e materiale necessario). La partecipazione degli over 12 sarà consentita solo esibendo il Green Pass. In caso di cielo nuvoloso, l’evento sarà rinviato ad altra data.