Sequestrato pesce mal conservato, suini senza acqua | Controlli a tappeto della Polizia - Tuttoggi

Suini senza acqua

I controlli hanno interessato poi un autotreno che trasportava animali vivi, nella fattispecie 80 suini con una serie di irregolarità alle leggi sanitarie, poiché il veicolo non forniva sufficiente illuminazione per consentire l’ispezione e la cura degli animali e perché i suini non disponevano di acqua nel vano di carico per abbeverarsi poiché chiusa.

Tutela salute pubblica e benessere degli animali

Le normative in materia di trasporto di animali vivi hanno come ratio quella di non far patire agli animali inutili sofferenze durante il viaggio nel quale devono essere garantite loro condizioni di benessere. Un’attività laboriosa e costante quella posta in essere dalla Sezione Polizia Stradale di Terni che ha come obiettivo la salute pubblica congiuntamente al benessere degli animali.