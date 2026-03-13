Sequestrati 190kg di rame: denunciato per ricettazione - Tuttoggi.info

La Polizia di Terni, nel corso di servizi di controllo del territorio, ha fermato un furgone in Strada di Recentino, nella zona industriale di Maratta. Il mezzo era condotto da un cittadino rumeno di 36 anni, che, al momento del controllo, ha manifestato un atteggiamento ambiguo.

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura, insospettiti dalla condotta dell’uomo, hanno effettuato ulteriori verifiche rinvenendo all’interno del veicolo scossaline e discendenti in rame. Il conducente non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili circa la provenienza del materiale né di esibire documentazione idonea a giustificarne il trasporto o lo smaltimento. A seguito degli ulteriori accertamenti, il materiale in rame trasportato complessivo ammontava a circa 190 chilogrammi, per un valore commerciale stimato di circa 1.000 euro. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, l’uomo è stato deferito per il reato di ricettazione.

Nei suo confronti, inoltre, il Questore Abenante ha disposto la misura di prevenzione dell’avviso orale con il divieto di possedere o utilizzare per anni tre radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati , ovvero predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi o riproduzioni di armi di qualunque genere, anche se in libera vendita, oltre ad oggetti atti allo scasso. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia giudiziale, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.