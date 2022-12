Senza riscaldamento e acqua calda, niente operazioni all’ambulatorio veterinario

Non c'è pace per l'ex canile di Bardano: dopo il trasferimento dei cani, stop alle operazioni sugli animali

La caldaia non funziona, stop alle operazioni e alle sterilizzazioni nell’ambulatorio veterinario di Bardano a Orvieto. E così, dopo il recente trasferimento dei cani ospitati, martedì niente operazioni per gli animali, almeno sino a quando non sarà ripristinato il riscaldamento. Con temperature vicino allo zero e senza acqua calda i veterinari hanno infatti spiegato che è impossibile operare in condizioni di sicurezza. Serve, dunque, che la caldaia venga riparata.

Tra l’altro, all’interno della struttura è stata data disponibilità alla Asl di attrezzare il servizio per il controllo delle corate dei cinghiali e dei suini. Ma è tutto fermo, appunto, sino a quando non sarà ripristinato l’impianto di riscaldamento.