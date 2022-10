Sentite Semeniuk: “Che spettacolo i Sirmaniaci, il PalaBarton e Perugia”

E' subito amore tra lo schiacciatore polacco arrivato in estate e i tifosi della Sir

E’ stato amore, reciproco, a prima vista quello tra i Sirmaniaci e Kamil Semeniuk, il polacco arrivato in estate che sta facendo sognare i tifosi di Perugia.

“La città è bellissima”, dice Kamil. “Io e la mia fidanzata siamo già stati in centro ed è stato fantastico, soprattutto la sera l’atmosfera è incredibile. Ovviamente siamo all’inizio della nostra vita qui a Perugia, ci è voluto un po’ di tempo per trovare, diciamo così, una “normalità” di vita come ad esempio sapere dove ci sono supermercati, farmacie e questo tipo di cose. Ma ora ci sentiamo molto bene, ci godiamo il tempo libero e, anche se è passato solo il primo mese qui, iniziamo a sentirci a Perugia come in una seconda casa. Sulla Superlega italiana, dopo appena tre partite, è troppo presto per dire qualcosa di preciso. Certamente ho già visto che il livello del campionato è molto equilibrato, quindi dobbiamo essere pronti ed al 100% ogni volta che scendiamo in campo. Abbiamo iniziato la stagione vincendo tre partite su tre, siamo soddisfatti in questo momento, ma sappiamo che è solo l’inizio, che tutto può succedere”.