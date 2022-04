Sentiero Francescano, tre Comuni scrivono a Regione "Serve più valorizzazione e cura" - Tuttoggi

Le Municipalità di Gubbio, Assisi e Valfabbrica inviano una lettera alla Tesei per chiedere un incontro

I Comuni di Gubbio, Assisi e Valfabbrica hanno scritto una lettera congiunta alla Regione Umbria, al fine di indire una Conferenza di Servizi che individui risorse e azioni necessarie a garantire una più efficace cura e manutenzione del Sentiero Francescano, nonché una ancor più incisiva valorizzazione.

“E’ nota a tutte le nostre istituzioni – si legge nella lettera – la particolare attrattività di questo luogo, per i suoi elevati valori spirituali e l’eccellenza del suo contesto paesaggistico-ambientale; esiste da tempo un flusso costante di pellegrini il cui numero può essere fortemente incentivato nella misura in cui si determineranno appropriati interventi manutentivi e politiche di accoglienza, in ordine alle quali i gestori delle strutture esistenti chiedono a noi indirizzi ed eventuali potenziamenti. Certi che la Giunta regionale sia perfettamente consapevole di questo scenario, chiediamo di attivare un incontro mettendoci ovviamente a disposizione con le nostre rispettive Municipalità”.