Semirimorchio con carico di 26 tonnellate si sgancia da motrice, traffico in tilt - Tuttoggi

L'incidente di percorso è avvenuto lungo la strada statale 73 bis nei pressi di Bocca Trabaria, al confine umbro-marchigiano | Nessun ferito né altri mezzi coinvolti, sul posto i vigili del fuoco

“Pesante” incidente di percorso, oggi pomeriggio (21 marzo), lungo la strada statale 73 bis nei pressi di Bocca Trabaria, al confine umbro-marchigiano.

Un semirimorchio con un carico di 26 tonnellate di materiale plastico si è infatti sganciato accidentalmente dalla motrice, per lo più su un tratto di strada in salita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello e di Perugia, che stanno operando per rimettere in carreggiata il semirimorchio, danneggiato nella parte antieriore e finito pure per metà nel fosso a lato della strada.

Fortunatamente non ci sono feriti e né sono stati coinvolti altri mezzi ma, ovviamente, i disagi alla viabilità e al traffico sono tuttora notevoli.