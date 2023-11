Sei appuntamenti per la 2° edizione di Terni Festival: il programma della manifestazione sull'Università - Tuttoggi.info

Il festival, nello specifico, mira a valorizzare l’identità di Terni quale città universitaria.

“Transizione digitale e Società: intelligenza artificiale, industria, lavoro e diritti fondamentali“: è questo il tema della seconda edizione di Terni Festival, organizzato dal Comune di Terni, dall’Università di Perugia e dall’associazione “Per Terni Città Universitaria”, con il finanziamento della Fondazione Carit.



Il festival, nello specifico, mira a valorizzare l’identità di Terni quale città universitaria attraverso eventi realizzati con il supporto del territorio, diretti in primo luogo agli studenti e alle loro famiglie. L’associazione “Per Terni Città Universitaria”, l’Università e il Comune hanno stipulato un’intesa con lo scopo di valorizzare e continuare a far crescere il ruolo dell’Università a Terni: essa rappresenta il punto di riferimento fondamentale per le dinamiche di sviluppo futuro, e, in tale ottica, il festival rappresenta uno strumento per rafforzare la diffusione e la conoscenza delle attività didattiche, dell’innovazione, della ricerca, e, più in generale, del ruolo fondamentale dell’Università nel processo di sviluppo territoriale.

Programma

Sala blu di Palazzo Gazzoli 8,30 – 13,00: