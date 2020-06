Sediate ai passanti e colpo in faccia a Carabiniere, denunciata una donna - Tuttoggi

Sediate ai passanti in pieno centro, è successo ieri sera a Narni in via Garibaldi, dove una donna, avendo perso il controllo, ha iniziato a inveire contro tutto e tutti scagliando sedie a caso tra alcuni avventori nei pressi di un locale.

Raptus

Sul posto si sono subito portati i Carabinieri, allertati dai gestori del locale dove si trovava, che hanno trovato la donna sotto effetto di alcol e droga (come risulterà poi dagli esiti delle analisi fatte in ospedale) ancora in preda al suo raptus.

Denunce e multa

Secondo quanto è stato possibile apprendere sarebbe già conosciuta dalle forze dell’ordine per episodi simili; alla vita dei militari l’esagitata si è scagliata anche contro di loro rifilando un colpo in faccia a uno dei Carabinieri. Dopo alcuni minuti è stata messa nelle condizioni di non nuocere più a nessuno e per lei è scattata una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e una multa per ubriachezza molesta.