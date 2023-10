"Se puoi sognarlo, puoi farlo", l'innovazione nel business arriva a Città di Castello - Tuttoggi.info

Più di 100 partecipanti hanno celebrato l'entusiasmante avvio del Capitolo BNI Valtiberina a Città di Castello

Il 28 settembre 2023, Città di Castello non è stata solo la sede di un evento aziendale. All’Hotel Garden, si è respirata l’aria di un sogno che diventava realtà e ha vibrato di entusiasmo, idee e progetti quando ha aperto le sue porte a più di cento professionisti, commercianti e imprenditori locali, tutti con un obiettivo comune: ampliare le loro opportunità di business e crescita attraverso un efficace networking.

Celebrazione, condivisione e futuro

Nel folto gruppo, non potevano mancare i 20 membri fondatori del Capitolo BNI Valtiberina, un mix dinamico di commercianti, consulenti, imprenditori e professionisti, tra cui il fotografo Luca Pentolini, che ha immortalato con la sua macchina fotografica i momenti chiave della serata.

L’evento ha aperto le porte alle 18:00 con un caloroso benvenuto agli ospiti, seguito da una presentazione esaustiva di BNI e della visione del Capitolo Valtiberina. La serata è stata particolarmente significativa visto che segnava l’anniversario esatto dell’evento “La soluzione è seduta accanto a te” che esattamente un anno fa aveva visto lanciare la “sfida” di creare un nuovo capitolo in Alta Valle del Tevere da parte degli Executive Director della Region BNI Perugia Rieti-Terni, Davide Venturi e Federico Falini. L’esito del grande lavoro svolto dall’Assistant Director BNI Marco Fegadoli,con il sostegno dell’ambassador Francesco Gustinelli e la presenza così partecipata al battesimo del neonato Capitolo BNI ha ampiamente dimostrato che la scommessa è stata vinta.

L’occasione non è stata solo una serata di discorsi e presentazioni, ma anche di interazione e networking. Un’opportunità per gli imprenditori di scambiarsi idee, contatti e opportunità. La serata si è infine conclusa con il beneaugurante taglio della torta, cortesia del pasticcere del Capitolo, Julian Ismaili.

Qui puoi conoscere tutti i membri del Capitolo Valtiberina

Voci e Visioni

L’Executive Director Davide Venturi non ha potuto fare a meno di esprimere il suo orgoglio e la sua soddisfazione per il lavoro svolto. “È una grande soddisfazione vedere che dopo un anno dall’evento “La soluzione è seduta accanto a te” – ha dichiarato Venturi a margine dell’evento – un gruppo di intraprendenti imprenditori, professionisti e commercianti del territorio hanno riempito quelle sedie vuote e formato un primo gruppo che si supporta e cresce grazie all’economia collaborativa e al passaparola strutturato”.

Grande la soddisfazione per Marco Fegadoli. Citando Walt Disney, Fegadoli ha trasmesso un messaggio di speranza, determinazione e ambizione per il tessuto imprenditoriale della sua città e di tutto il territorio: “‘Se puoi segnarlo puoi farlo’Questa frase che ci ha lasciato walt disney mi ha accompagnato in questo anno di progetto BNI core group Valtiberina.

Sono partito il 28 settembre 2022 con il desiderio di creare un gruppo di professionisti che potessero scambiarsi opportunità di lavoro ed esattamente un anno dopo, il 28 settembre 2023, ho condiviso con ben 24 persone il lancio del nostro Capitolo.

Sono orgoglioso di questo traguardo, è stato un anno intenso e grazie a BNI ho conosciuto tantissime persone che mi hanno arricchito, a prescindere dalla loro iscrizione. Questo è già un gran tesoro”.

“Ringrazio tutte le persone che hanno accettato l’invito al lancio del nostro capitolo – termina Fegadoli – e sono certo che tra i tanti ospiti ci sono professionisti pronti a condividere questo progetto di referral marketing con noi.

Ringrazio soprattutto la Region BNI Perugia nella persona di Davide Venturi che mi ha assistito e guidato nella realizzazione di questo fantastico progetto che è solo all’inizio e che prevedo avrà una vita molto lunga. Il desiderio è quello di arrivare a inizio anno nuovo a 40 professionisti coinvolti.

Aggiungo alla frase iniziale del grande Walt Disney una parte che mi ha aiutato molto che è il credere, dobbiamo tutti essere sognatori e se davvero ci crederemo riusciremo a trasformare i nostri sogni in realtà”.

Città di Castello ha dato il benvenuto a una nuova era di business con il lancio del Capitolo BNI Valtiberina. Una testimonianza di ciò che può essere raggiunto quando visionari, professionisti e imprenditori si uniscono con un obiettivo comune.