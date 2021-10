Sdraiato a terra in strada, in casa barattoli di marijuana con etichette sugli effetti provocati - Tuttoggi

Segnalazione al 112 porta a perquisire un'abitazione di Terni: dentro barattoli di marijuana ma anche semi e indicazioni per coltivarli

Sdraiato a terra, in strada, mezzo nudo, dopo aver lanciato dal terrazzo poco prima un coltello. È questa la scena che si è presentata domenica mattina agli occhi dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni, dopo una segnalazione al 112, intervenendo in una via non distante dalla stazione.

L’uomo, un ternano di 50 anni, incensurato, era sdraiato in terra in preda ad un forte stato di alterazione psicofisica ed indossava solamente una maglietta e gli slip.

I carabinieri hanno quindi perquisito l’abitazione per capire cosa potesse essere successo. All’interno hanno trovato 5 barattoli di vetro contenenti rispettivamente 47, 40, 31, 11 e 7 grammi di marijuana, per un totale complessivo di 136 grammi. La cosa “curiosa” è che i barattoli riportavano manoscritta la “qualità” dello stupefacente (per esempio critical, oppure pure power o, infine, amnesia) con espresse indicazioni in merito agli effetti provocati.

Nella casa del 50enne i militari hanno trovato anche un involucro contenente 3 frammenti di hashish, per un peso totale di 13 grammi circa, 3 piante di marijuana esposte ad apposita luce essiccatrice per la maturazione delle inflorescenze, la somma di 5.500 euro in banconote da 50 euro, una confezione di semi di marijuana ed, infine, 7 biglietti manoscritti riportanti le istruzioni per la corretta coltivazione delle piante.

Il soggetto, considerate le sue condizioni psicofisiche, dopo essere stato assistito dal personale del 118 e trasportato presso il locale Pronto Soccorso dove è stato ricoverato in conseguenza del suo “stato di agitazione psicomotoria”, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per la “detenzione ai fini di spaccio”. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Terni.