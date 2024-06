Scuole Spoleto, lavori in corso per i moduli per la Dante. A Baiano forse slitta la riapertura - Tuttoggi.info

Il punto sui lavori per la riapertura di due scuole medie di Spoleto. Il saluto dell'amministrazione comunale per la fine del'anno scolastico

Si chiuderà domani l’anno scolastico per le scuole di Spoleto – con quelle che ospiteranno i seggi per le elezioni europee che hanno terminato le lezioni già ieri – ma già si pensa al prossimo anno scolastico per risolvere l’intricato tetris dovuto ai lavori in vari plessi. Come annunciato, per la scuola media “Dante Alighieri”, a settembre le lezioni cominceranno nei moduli scolastici a Santo Chiodo: in questi giorni sono partiti i lavori. Mentre non è sicuro che gli studenti della media “Leonardi” di San Giovanni di Baiano potranno tornare nel loro plesso originario, demolito ed ora in fase di ricostruzione; due sono le ipotesi al vaglio per le tempistiche.

Iniziati i lavori a Santo Chiodo per i moduli per la Dante

Come detto, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dei due moduli ad uso scolastico nell’area di Santo Chiodo. Il Comune di Spoleto ha affidato a fine maggio alla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl il servizio di noleggio con fornitura, posa in opera e riscatto dopo 24 mesi delle due strutture prefabbricate che, a partire dal prossimo anno scolastico, accoglieranno gli studenti della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”.

L’area prescelta per la costruzione dei due moduli è quella di Santo Chiodo in via dei Tessili, di proprietà comunale dove è presente l’area di Protezione Civile. Attualmente i lavori riguardano la preparazione del sito, con riporto e rullaggio di materiale stabilizzato, collocazione delle strutture fondali di appoggio e avvio del posizionamento provvisorio dei moduli. La struttura ad uso scolastico avrà una superficie di circa 900 mq e accoglierà circa 250 studenti (12 aule), con uffici e segreteria didattica, compresi servizi igienici, aula insegnanti, locale per personale ATA e deposito, mentre la seconda per lo svolgimento delle attività sportive sarà di circa 250 mq comprensivi di palestra, spogliatoi e servizi. Entrambe saranno realizzate con componenti, infissi, impianti di riscaldamento e raffrescamento ed impianto fotovoltaico in copertura, con caratteristiche costruttive che consentiranno di rispettare sia i livelli di prestazione energetica degli edifici, garantendo un adeguato comfort termoigrometrico per tutto l’anno, sia i requisiti acustici passivi degli edifici previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda il posizionamento dei moduli prefabbricati si terrà conto delle caratteristiche dell’area, della prossimità agli accessi, delle esigenze di sicurezza e di funzionalità delle soluzioni. L’intervento, il cui costo complessivo è di € 1.129.386,05, prevede anche il montaggio degli impianti elettrici, idrico-sanitari, riscaldamento, le luci di emergenza, l’impianto fumi e la relativa certificazione, il quadro elettrico generale, il sistema di rilevazione ed allarme antintrusione dotato di un numero di rilevatori sufficiente a sorvegliare l’intero volume del prefabbricato.

Media di Baiano, incerta la riapertura a settembre di una parte della scuola

Per quanto riguarda invece la scuola “F. Leonardi” di San Giovanni di Baiano, procedono celermente i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico ripresi negli ultimi mesi dopo un lungo stop. Nei giorni scorsi gli uffici tecnici del Comune di Spoleto hanno incontrato il raggruppamento temporaneo di imprese che sta eseguendo l’intervento (E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. CONS. COOP – capogruppo mandataria, CARPENTERIE METALLICHE UMBRE C.M.U. Soc. Coop. – mandante e IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.r.l. – mandante) per fare il punto sull’andamento dei lavori.

Per quanto riguarda il blocco centrale dell’edificio, che dovrà ospitare le aule, il cronoprogramma prevede due ipotesi: la prima fa riferimento ad una possibile chiusura dei lavori entro la fine del mese di agosto 2024 (ad oggi è questo l’obiettivo a cui si sta lavorando), mentre la seconda prevede uno slittamento della chiusura ad ottobre. Nel primo caso le aule sarebbero pronte per l’inizio del nuovo anno scolastico, mentre l’eventuale chiusura dei lavori ad ottobre farebbe slittare il rientro in classe degli studenti. A riguardo il Comune effettuerà un secondo incontro con le ditte nei primi giorni di luglio, per poi confrontarsi con il dirigente scolastico e definire la possibilità del ritorno nel nuovo edificio prima delle fine dei lavori che invece, per la palestra e l’ala destra della scuola già demolita ed in via di ricostruzione, non potrà andare oltre marzo 2025. Gli uffici tecnici stanno infatti studiando le modalità di rientro nella nuova sede attraverso un accesso al solo blocco centrale per consentire la ripresa delle lezioni nelle aule sistemate il prima possibile e, parallelamente, il proseguo della parte restante degli interventi.

Finanziati dalla Regione Umbria con fondi relativi ai MUTUI BEI 2018, unitamente ad un cofinanziamento comunale per un importo complessivo di € 3.105.000,00, i lavori hanno ottenuto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) sul conto termico un ulteriore finanziamento di € 888.886,45 per far sì che la scuola abbia le caratteristiche di edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè sia un edificio ad elevata efficienza energetica.

Scuole Spoleto, il saluto del Comune per la fine dell’anno scolastico

Intanto il Comune di Spoleto, attraverso il sindaco Andrea Sisti e l’assessore all’istruzione Luigina Renzi, ha diffuso un messaggio in occasione della fine dell’anno scolastico. Eccolo:

“A tutte le studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche spoletine. Quest’anno ha rappresentato un periodo di sfide e successi, di impegno e crescita personale. Ognuno di voi ha dimostrato dedizione e perseveranza, affrontando le difficoltà con coraggio e determinazione. Siete il futuro della nostra comunità, e il vostro impegno nello studio e nelle attività scolastiche è motivo di grande speranza per tutti noi. Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti gli insegnanti, il personale scolastico, il personale educativo e alle famiglie che hanno supportato e guidato i nostri giovani e le nostre giovani lungo questo percorso. Il vostro contributo è stato fondamentale nel creare un ambiente educativo stimolante e inclusivo.



Un augurio particolare a coloro che hanno concluso il loro ciclo di studi e si apprestano a intraprendere nuove avventure. Siate fieri e fiere di ciò che avete raggiunto e guardate avanti con fiducia e ambizione, sentitevi liberi di sbagliare, di cadere e con tenacia rialzatevi. Sentitevi cittadini e cittadine del mondo, abolite le barriere, accogliete il vostro prossimo, abbiate fiducia nella scienza, apritevi al progresso ma con un occhio vigile alla storia e al passato. Agli altri studenti e studentesse che continueranno il loro percorso educativo auguriamo un periodo di riposo e svago per ricaricare le energie e tornare a scuola con rinnovata motivazione e voglia di apprendere. L’Amministrazione Comunale è sempre al vostro fianco, pronta a sostenervi e a promuovere iniziative che possano arricchire il vostro percorso formativo e personale”.