Scuole sicure, ad Assisi controlli anti bullismo e anti spaccio al di fuori dei plessi

Oltre agli incontri periodicamente organizzati dalla polizia di Stato di Perugia presso gli istituti scolastici della provincia, con l’obiettivo di educare le generazioni future alla legalità, proseguono anche i controlli predisposti in prossimità delle scuole e delle fermate degli autobus di arrivo degli studenti pendolari nell’ambito del progetto Scuole sicure.

Il commissariato a di Assisi ha predisposto, a partire dalle prime ore del mattino di ieri, giovedì 15 marzo, alcune pattuglie che hanno vigilato gli ingressi degli istituti presenti in città, e nello specifico nelle aree di pertinenza dell’istituto Bonghi a Santa Maria degli Angeli. L’attività di Scuole Sicure, portata avanti dalla Polizia di Stato per tutta la durata dell’anno scolastico, ha come principale obiettivo la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo nei pressi degli Istituti scolastici.