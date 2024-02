Scuole, dalla ricostruzione pioggia di fondi per Bastia e Cannara - Tuttoggi.info

Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli ha firmato tre decreti con cui trasferisce complessivamente 3 milioni di euro come anticipi per gli interventi di alcune scuole in provincia di Perugia; ci sono anche fondi per Cannara, la cui scuola è chiusa da 7 anni, e Bastia Umbra.

Nello specifico tra i fondi arrivati ci sono 928mila euro per la palestra della scuola media Colomba Antonietti di Bastia Umbria (su un totale di 1,3 milioni), di 975mila euro per la scuola secondaria di primo grado Anna Frank di Cannara (su un totale di 4 milioni di euro) che potrà così riaprire dopo sette anni.

Tutti gli interventi fanno parte del Piano di ricostruzione delle scuole dell’Appennino centrale, finanziato con l’Ordinanza speciale 31. In Umbria sono 96 gli edifici scolastici che saranno ricostruiti o riparati, per un totale di 357 milioni di euro.