Scuole chiuse a Perugia, 5 giorni di test anti Covid per fli alunni di elementari e prima media

Da mercoledì 3 a domenica 7 febbraio, come saranno effettuati e in quali farmacie | L'iniziativa del Comune per il ritorno anticipato in classe

Scuole chiude a Perugia, da mercoledì 3 a domenica 7 febbraio, test gratuiti in farmacia sugli alunni delle scuole elementari e della prima media. Cinque giorni di testing, mattina e pomeriggio, secondo il servizio organizzato dal Comune di Perugia in collaborazione con Afas.

“Abbiamo dato forma a questa iniziativa – spiega il presidente di Afas, avv. Antonio D’Acunto – perché in questo momento così delicato ognuno deve fare la sua parte per rendere la scuola un luogo sicuro”.

Dove si fa il test

Il servizio sarà reso possibile grazie alla collaborazione con la Croce Rossa, che metterà a disposizione delle unità mobili. A Perugia le postazioni individuate saranno tre: nei pressi della farmacia Afas di Ponte D’Oddi, nell’ampio spazio adiacente il supermercato che eviterà che si creino ingorghi e nelle vicinanze delle farmacie Afas di San Sisto e Villa Pitignano.

FARMACIE AFAS – n. 2 San Sisto, via Pergolesi 6/H, – n. 7 Montegrillo, via Aldo Moro 11, – n. 9 Villa Pitignano, str. Ponte Felcino-Ponte Pattoli 24/c/3

FARMACIE Bolli 1833 – Ponte Felcino Bonaca – Ripa Elce – ElceCozzari – San Martino in ColleCruciani – Montebello Marcucci – Ferro di Cavallo Frezza – Ponte Pattoli Galeno – Ponte San Giovanni Luciani – Castel del Piano Bolli – via Martiri dei Lager Rossi – Largo Cacciatori delle Alpi Pallante – Via dei Filosofi Santa Sabina – Santa Sabina San Lorenzo – San Sisto Strozzacapponi – Strozzacapponi.

Come prenotarsi

Il servizio sarà gratuito e soggetto a prenotazione. A Perugia tutte le 14 farmacie facenti capo ad Afas raccoglieranno le prenotazioni; la famiglia interessata potrà chiamare direttamente la farmacia, la quale si occuperà di fissare l’appuntamento.

La modulistica è scaricabile sul sito www.comune.perugia.it

Il Comune di Perugia, nell’emanare l’ordinanza con cui sono state chiuse tutte le scuole fino al 14 febbraio, ha comunicato possibili riaperture anticipate in caso di buone notizie dai tamponi effettuati sui piccoli studenti. Per questo invita tutte le famiglie a partecipare al testing.

La Regione, in accordo con le farmacie pubbliche e private aderenti, ha esteso anche agli studenti delle elementari e delle medie, e al personale docente e non, i test gratuiti anti Covid.