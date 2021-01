Scuole, a Perugia chat e servizi con Usl1 e Comune contro Covid e disagi da lockdown

Servizi di ascolto e si assistenza anche psicologica rivolti ai giovani, ma anche ai genitori e agli insegnanti

Chat e servizi infermativi rivolti ai giovani delle scuole di Perugia contro il Covid e i disagi da lockdown.

Per far fronte all’impatto psicosociale che il protrarsi della pandemia sta avendo soprattutto sui giovani, la rete di Promozione della salute del distretto Perugino della Usl Umbria 1 in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado IIS G. Bruno, ITET A. Capitini, IIS Cavour Marconi Pascal, Liceo Artistico B. Di Betto e Liceo Scientifico G. Galilei e l’Ufficio Scolastico Regionale, ha promosso una rete integrata di servizi rivolti ai giovani denominata “Young Network”.

Alcuni di questi servizi – la Chat Con-Tatto! su Telegram eYAU- Young Angels Umbria – coinvolgono anche il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia. ad essi si aggiunge poi il servizio email SOS scuola famiglia.

Centro servizi giovani

Il Centro servizi giovani è rivolto ai giovani tra i 14 e i 35 anni. Offre anche servizi per orientamento al mondo del lavoro e formazione. Contatti: WhatsApp 3407301886 – email: csg@comune.perugia.it.

Young Angels Umbria

Young Angels Umbria è un servizio di ascolto e informazione rivolto a ragazze e ragazzi tra 14 e 29 anni e gestito da coetanei, affiancati da esperti. Si possono chiedere, via chat, informazioni su salute, sessualità, disagio psichico, scuola, formazione, lavoro, eventi, cultura, tempo libero. Contatti: Facebook Yau – App Youngle, Instagram Yaulachatchetiascolta.

Con-Tatto!

E’ una chat rivolta a ragazzi tra 14 e 27 anni. Si può trovare anche un sostegno psicologico. E’ un servizio della Usl1 in collaborazione con Comune di Perugia e Centro servizi giovani. Telegram: @ContattoCovid19.

SOS Scuola Famiglia

E’ rivolto ai genitori e ai docenti, circa dubbi nei rapporti con gli adolescenti. Rispondono gli operatori sanitari del Distretto del Perugino. SOSscuolafamiglia@uslumbria1.it.