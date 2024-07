Scuola Selci-Lama, lavori al via a settembre | In costruzione struttura che ospiterà studenti fino a metà 2025 - Tuttoggi.info

Scuola Selci-Lama, lavori al via a settembre | In costruzione struttura che ospiterà studenti fino a metà 2025 A settembre il cantiere per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di via Luciano Paal, finanziato dal Pnrr per quasi 3 milioni | Per l'inizio dell'anno scolastico sarà pronta la struttura temporanea

Condividi su: