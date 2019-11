Scuola “Scarpellini” più bella e sicura, inaugurazione dopo 2 anni di interventi

Dopo 2 anni di interventi di ristrutturazione, in seguito al sisma, cerimonia ufficiale ieri mattina (sabato 9 novembre) alla scuola “Scarpellini” di Foligno.

“Siamo qui per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – ora questo istituto sarà più sicuro”. L’assessore all’Istruzione Paola De Bonis ha invece sottolineato che “la scuola si è rinnovata ed è più luminosa di prima. Qui si sono formati tanti giovani ma è una scuola proiettata verso il futuro”.

All’incontro presenti, tra gli altri, il vicesindaco Riccardo Meloni, gli assessori Michela Giuliani e Marco Cesaro, e la dirigente scolastica Federica Ferretti, intervenuta per ringraziare le istituzioni per gli interventi realizzati. Presente anche, in rappresentanza della Provincia di Perugia, Federico Masciolini, il quale ha annunciato che tra i fondi destinati alle regioni interessate dal sisma del 2016 ci saranno 10 milioni di euro per Foligno. Sergio Cecchini, già preside dell’istituto, ha ripercorso la storia della realizzazione dell’istituto.

