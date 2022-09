Scuola, pochi giorni al via | Ci sono 5 nuovi posti per i nidi - Tuttoggi

“Investire sulla prima infanzia – si sottolinea dall’assessorato all’Istruzione – significa aiutare a colmare tanti divari diversi: educativi, di genere, territoriali e socio-economici. Per questo il potenziamento del sistema integrato 0-6 anni, e in particolare per la fascia 0-3, è per noi una priorità. I servizi per la prima infanzia rivestono un ruolo chiave nello sviluppo del minore: pongono le basi per tutto ciò che il bambino apprenderà negli anni successivi. Per questa ragione estendere l’offerta del servizio, garantendone l’accesso a tutti i bambini, a prescindere dal reddito familiare, è il primo passo nel contrasto della povertà educativa”.

Il 14 settembre, primo giorno di scuola, partono regolarmente anche i servizi di trasporto gestiti dal Comune mentre, per venire incontro alle scuole in difficoltà per le carenze di organico, a Gubbio così come in tutti i Comuni dell’area interna le mense partiranno il 3 ottobre, così da garantire alle scuole e ai bambini la presenza di tutti i docenti e del personale ATA. E’ ancora possibile fare domanda per l’accesso alla mensa e al servizio di trasporto: tutta la modulistica è disponibile sul portale web del Comune di Gubbio.