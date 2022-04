Scuola, oltre 20 milioni per lavori nelle scuole di Terni - Tuttoggi

Scuola, la provincia di Terni partecipa con quasi due milioni di euro. Lavori per il miglioramento sismico del liceo classico Tacito di Terni

L’amministrazione provinciale continua a programmare e realizzare interventi per il miglioramento degli edifici scolastici che ospitano le scuole superiori. L’obiettivo è quello di adeguare in continuo le strutture aggiornandole alle normative vigenti e garantendo così ottimali livelli di sicurezza e di servizi per studenti e personale scolastico. “E’ un impegno importante – dichiara la presidente della Provincia, Laura Pernazza – che portiamo avanti insieme ai dirigenti scolastici con i quali il dialogo è costante e costruttivo”.

Quasi due milioni dalla Provincia di Terni

“I lavori – aggiunge la presidente – hanno la finalità di mettere in sicurezza gli edifici, adeguarli dal punto di vista della prevenzione incendi e dell’antisismica e di aumentare l’efficientamento energetico. Fanno parte di una visione d’insieme che la Provincia – sottolinea ancora la Pernazza – sta elaborando con la collaborazione delle scuole e con la possibilità di attingere a fondi nazionali e del Pnrr. Sono interventi, questi – osserva la presidente – che si sommano a quelli già effettuati nei mesi scorsi, specialmente per l’emergenza covid, recentemente terminata, e per la quale la Provincia ha investito la considerevole cifra di 1 milione e 700mila euro”.