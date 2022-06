La scuola di La Tina ricorda il piccolo Gianmaria Ciampelli, biblioteca porterà il suo nome - Tuttoggi

L'iniziativa ha avuto luogo per volere dei bambini e amichetti del piccolo tifernate, sul giardino è stato piantato anche un gelsomino "Per coltivare il tuo ricordo"

La biblioteca della scuola di La Tina, da oggi (9 giugno), porterà il nome del piccolo Gianmaria Ciampelli (scomparso nel luglio 2021 all’età di 6 anni) mentre un “gelsomino” crescerà nel giardino del plesso in suo memoria.

“Da oggi la nostra biblioteca avrà il tuo nome ed entrare qui sarà come venirti a trovare. In questa casa ‘speciale’ abitano amici libri che da sempre ci fanno compagnia, ci aiutano a volare, ci invitano a straordinari viaggi. Abbiamo anche pensato di piantare un gelsomino proprio in mezzo alle due scuole (Infanzia e Primaria, ndr), per coltivare il ricordo e continuare a dirti che ci sei ancora. E quando questa pianta crescerà e il suo profumo sarà nell’aria, ti penseremo e ti sentiremo vicino. Così averne cura sarà un nostro pensiero”.