Non ci saranno altri licei musicali e sportivi come richiesto dai territoridell’Altotevere e da Orvieto | Fora vota il piano con la maggioranza

Scuola, gli indirizzi delle superiori in Umbria tra conferme e bocciature. L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a maggioranza (con 14

voti favorevoli, tra cui quello di Andrea Fora) il Piano della programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22.

Le esclusioni

Non è stato possibile accogliere alcune richieste provenienti da vari

territori, come si evince dalla Relazione di maggioranza depositata agli atti

dalla presidente della Terza commissione Eleonora Pace. In particolare, non ci saranno altri licei musicali e sportivi come richiesto dai territori

dell’Altotevere e da Orvieto. Confermate le autonomie in deroga per le zone

decentrate.

Pareri non favorevoli, dunque, al liceo musicale a Città di Castello e al liceo sportivo ad Umbertide per la presenza di due indirizzi identici nella stessa provincia, il musicale a Perugia e a Città della Pieve, il liceo sportivo a Gubbio e a Foligno, già in deroga alle previsioni ministeriali di uno solo per ogni provincia.

Per le stesse ragioni, anche al liceo classico e artistico di Orvieto è stato detto di no a un indirizzo musicale. Il Ministero dell’Istruzione non autorizza costi ulteriori per gli insegnanti, maestri di strumento e di disciplina, che dovrebbero aggiungersi a quelli dei licei. Altro fattore decisivo quello della sostenibilità di nuovi corsi alla luce della costante riduzione del numero di iscrizioni su cui comincia a influire il processo di denatalità.

Le stesse autorizzazioni concesse dal nuovo Piano per l’offerta formativa

sono subordinate all’organico che verrà assegnato dal Ministero.

Così l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/22

PERUGIA: parere favorevole, anche se subordinato all’organico assegnato dal Ministero dell’Istruzione, per gli indirizzi “Costruzioni, Ambiente,

Territorio e Turismo” all’Istituto tecnico “Capitini” di Perugia e

per gli indirizzi “Architettura e Ambiente”, Arti figurative

pittura-scultura”, “Design del libro, della grafica e del restauro”,

“Design della moda, del tessuto e del costume” per il liceo artistico

“Di Betto” di Perugia. Per il liceo artistico perugino via libera anche,

sempre in subordine all’organico eventualmente assegnato dal Ministero

dell’Istruzione, ai medesimi indirizzi rivolti alla sezione carceraria.

UMBERTIDE: Parere non favorevole all’indirizzo sportivo per il “Da

Vinci”.

CITTÀ DI CASTELLO: parere NON favorevole al liceo musicale per il liceo

“Plinio il giovane”.

GUALDO TADINO: parere favorevole, subordinato all’organico assegnato dal Ministero dell’Istruzione, all’indirizzo “Servizi per la sanità e

assistenza sociale” all’ISS “Casimiri”.

SPOLETO: parere favorevole, subordinato all’organico assegnato dal

Ministero dell’Istruzione, all’indirizzo enogastronomico per l’istituto

professionale “De Carolis”; NON favorevole per i “Servizi

commerciali”, per i “Servizi per la sanità e assistenza sociale” e per

l’indirizzo “Turismo”.

TERNI: parere favorevole, subordinato all’organico assegnato dal Ministero

dell’Istruzione, all’indirizzo “Trasporti-logistica” per l’ITT

“Sangallo”; parere favorevole alla soppressione dell’indirizzo

“Servizi culturali e dello spettacolo” nell’IIS “Casagrande” di

Cesi. Parere NON favorevole ai “Servizi culturali e dello spettacolo”

all’Ipsia “Pertini”.

ORVIETO: parere favorevole, subordinato all’organico assegnato dal

Ministero dell’Istruzione, per l’indirizzo “Informatica e

telecomunicazioni” afferente al settore tecnologico per l’IIS scientifico

e tecnico di Orvieto Scalo; parere NON favorevole all’indirizzo musicale

per l’IIS “Artistica classica” (liceo classico, artistico e istituto

professionale).

FABRO: parere favorevole, subordinato all’organico assegnato dal Ministero

dell’Istruzione, per il percorso di secondo livello per il conferimento del

titolo statale di agrotecnico presso l’istituto omnicomprensivo “La

Porta”.

Programmazione scolastica

Parere favorevole al mantenimento in deroga dell’autonomia scolastica degli istituti comprensivi di VALFABBRICA e MASSA MARTANA sulla base della convenzione triennale con le amministrazioni comunali per il potenziamento delle scuole.

Parere favorevole al mantenimento in deroga dell’autonomia scolastica anche per gli istituti di CERRETO di Spoleto-Sellano e CASCIA-MONTELEONE, alla luce degli eventi calamitosi subiti, come previsto

dalle linee guida regionali. Parere favorevole anche al mantenimento in

deroga dell’autonomia scolastica dell’istituto omnicomprensivo di AMELIA.

Richieste NON ammissibili: quella del Comune di SAN GIUSTINO, per

l’incorporazione della scuola per l’infanzia paritaria di Selci Lama

all’autonomia scolastica “Bufalini” di San Giustino, perché pervenuta

fuori termine e per carenza di documentazione.

Inammissibile anche quella dell’Istituto professionale “De Carolis” di

SPOLETO per accorpare gli istituti Itis-Ipsia e formare un unico polo

tecnico-professionale al fine di sopperire al trend negativo di significativa

riduzione delle iscrizioni: inammissibile per mancanza di requisiti formali

ma si dispone di avviare un tavolo di confronto interistituzionale per

trovare soluzioni e ridurre il rischio di sottodimensionamento scolastico

derivante, oltre che dalla dispersione scolastica, anche dai flussi

migratori, dal decremento demografico e dalla denatalità sul territorio.