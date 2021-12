Scuola “Francesco Toscano”, alunni in via Cerquiglia per gli auguri di Natale

Le classi quinte della scuola primaria Francesco Toscano di Spoleto invitano la città il giorno 21 dicembre dalle ore 16.00, in via Cerquiglia

Le classi quinte della scuola primaria Francesco Toscano di Spoleto invitano la città il giorno 21 dicembre dalle ore 16.00, in via Cerquiglia, di fronte alla sede originale della scuola, per un saluto festoso, un momento di aggregazione, una celebrazione del Santo Natale da condividere con tutti coloro che vorranno partecipare nel pieno rispetto delle regole (il tutto si svolgerà all’aperto).

In occasione degli eventi in programma per “Spoleto la città in un Presepe”-XI° edizione (Organizzata da Pro Loco città di Spoleto) i bambini uscenti della scuola, i “grandi”, porgono i loro migliori auguri alla cittadinanza e desiderano lasciare a tutti un piccolo pensiero dopo due anni trascorsi senza poter celebrare alcuna festività insieme e chissà non ci sia qualche piccola sorpresa per tutti coloro che interverranno!

L’invito è esteso a grandi e piccoli, futuri alunni e famiglie, a nonni, amici ed alla Città tutta, per condividere con noi un momento di festa all’insegna della purezza di sentimenti che è propria solo dei bambini, in occasione della nascita del Bambino Gesù.

L’appuntamento è oggi, 21 dicembre, ore 16.00 in via Cerquiglia nella piazzola antistante la scuola primaria Francesco Toscano.